Уайт заявил, что Сехудо заинтересован в поединке с Яном

Глава UFC Дана Уайт рассказал о возможных соперниках экс-чемпиона промоушена Генри Сехудо в случае его возвращения в октагон.

– Недавно мы провели разговор с Сехудо. Он сказал, что хочет драться с Яном или Стерлингом. Все будет зависеть от того, кто из них станет следующим чемпионом. Также возможен вариант, при котором он решит перейти в полулегкий вес и подраться с Волкановски, – цитирует Уайта портал «Метарейтинг», ссылаясь на ESPN.

Добавим, что в своей карьере 34-летний Сехудо одержал 16 побед и потерпел два поражения. Ранее американец становился чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весах.

Что касается Яна, то на счету 28-летнего россиянина также 16 побед и два поражения. В октябре прошлого года спортсмен завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, выиграв единогласным решением судей у Кори Сэндхагена из США.