Нурмагомедов пригласил Бекхэма на турнир Eagle FC 44

Бывший чемпион UFC в легком весе, а также глава Eagle FC Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, посетит ли экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм турнир его промоушена в Майами.

Отметим, что Нурмагомедов и Бекхэм поддерживают между собой дружеские отношения. При этом бывший футболист сборной Англии является владельцем клуба MLS – «Интер Майами».

– Спасибо, что напомнили. Я действительно отправлял ему приглашение около месяца назад. Сегодня я вновь оставлю ему сообщение, и, возможно, он придет на наш турнир, – приводит слова Нурмагомедова портал «Метарейтинг».

Напомним, что турнир Eagle FC 44 пройдет в ночь на 29 января. Одним из участников соревнований станет российский боец Сергей Харитонов. 41-летний спортсмен подерется с суринамцем Тайроном Спонгом.