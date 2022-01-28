Уайт готов организовать в UFC бой Усмана и Блаховича

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал информацию о возможном поединке между чемпионом организации в полусреднем весе Камару Усманом и поляком Яном Блаховичем.

Ранее в СМИ называлось имя другого ближайшего соперника нигерийца. Им может стать британец Леон Эдвардс.

«Нам это интересно. Камару — лучший боец мира вне зависимости от весовой категории. Мы бы в этом случае узнали, так ли это на самом деле», — приводит ESPN слова Уайта.

Добавим, что Камару провел в смешанных единоборствах 21 поединок, в которых одержал 20 побед при одном поражении.