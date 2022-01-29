Харитонов нокаутировал Спонга в главном бою турнира Eagle FC 44

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов оказался сильнее представителя Суринама Тайрона Спонга в главном бою турнира лиги бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 44 в Майами.

Поединок завершился во втором раунде победой 41-летнего россиянина техническим нокаутом.

Таким образом, Харитонов одержал свою 32-ю победу за карьеру в ММА. Также на его счету восемь поражений и два боя признаны несостоявшимися.

На счету 36-летнего Спонга - две победы и одно поражение.