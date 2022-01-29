Александр Шлеменко: Сомневаюсь, что бой Дацика с Емельяненко состоится

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко оценил вероятность проведения боя между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко, а также шансы на победу последнего.

«Сомневаюсь, что этот бой состоится. А если и состоится, я очень мало даю шансов на победу Саши. Мне кажется, он проиграет нокаутом. Не вижу, как Емельяненко может выиграть. Это я беру боксерский поединок. В ММА еще меньше шансов Саше даю.

Знаю, что Саша любит эпатажно высказываться и говорить, что у него все соперники - мертвые. Уверен, если взять текущие формы Дацика и Емельяненко, Слава его просто сметет. Даже, может, в первом же раунде.

В итоге, Слава прогрессирует, потому что он помнит корни, живет трезво, делает все правильно и становится лучше. А Саша Емельяненко делает все наоборот. И становится хуже», - приводит слова Шлеменко Sport24.ru.

Напомним, свой последний бой Емельяненко провел против бразильца Марсио Сантоса, которому уступил в первом же раунде.

23 февраля у Александра запланирован поединок на кулаках против Джеффа Монсона.