Хабиб Нурмагомедов: Харитонов удивил меня. Он показал отличный бой

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что был впечатлен российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым, который оказался сильнее представителя Суринама Тайрона Спонга в главном бою турнира Eagle FC 44 в Майами.

«Харитонов показал отличный бой, у него был классный гейм-план на бой с сильным соперником. Так что он удивил», - приводит слова Хабиба MMAJunkie.

Поединок завершился во втором раунде победой 41-летнего россиянина техническим нокаутом.

Таким образом, Харитонов одержал свою 32-ю победу за карьеру в ММА. Также на его счету восемь поражений и два боя признаны несостоявшимися. На счету 36-летнего Спонга - две победы и одно поражение.