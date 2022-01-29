«Этот бой важный для нас обоих». Монсон - о предстоящем поединке с Емельяненко

Ветеран ММА, принявший российское гражданство Джефф Монсон поделился ожиданиями от своего поединка на кулаках с Александром Емельяненко.

«Думаю, из-за моей прошлой победы над ним, он будет биться более серьезно. И тогда это тоже не было тренировочным днем для него. Поэтому сейчас это будет важный бой для нас обоих, потому что я хочу доказать, что еще не закончил с боями. Также и он желает доказать, что все еще в строю и еще может считаться хорошим бойцом. Еще раз: этот бой важный для нас обоих», - приводит слова Монсона «Спорт-Экспресс».

Напомним, первый бой между соперниками прошел в 2012 году. Победу в нем одержал тогда еще американец Монсон.

Ранее поклонники Емельяненко испугались, что их кумир ушел в очередной запой, поскольку в социальных сетях бойца долгое время не было абсолютно никакого свежего контента.