Российские бойцы стали обладателями пяти золотых медалей на чемпионате мира по ММА

Российские бойцы смешанного стиля завоевали 18 медалей различного достоинства на чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ).

Награды высшей пробы сборной России принесли Бектур Женишбеков (до 56,7 кг), Шахбан Гапизов (до 61,2 кг), Ольга Лагодная (до 70,3 кг), Джамал Меджидов (до 93 кг) и Шамсутдин Махмудов (свыше 120 кг).

Серебро завоевали Фарход Рахмоналиев (до 52,2 кг), Саламат Исбулаев (до 70,3 кг), Юсуп Магомедов (до 83,9 кг) и Шамиль Курамагомедов (до 120 кг).

Бронзовыми призерами стали Курбан Омаров (до 52,2 кг), Ибрагим Картоев (до 56,7 кг), Курбан Зайнуков (до 65,8 кг), Абдула Алиев (до 77,1 кг), Магомед Шахрудинов (до 93 кг), Халил Ибнухаджаров (до 120 кг), Яна Маркова (до 47,6 кг), Александра Митина (до 56,7 кг), Татьяна Постарнакова (до 61,2 кг).