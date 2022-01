Бейдер 6 мая проведет второй бой против Конго

Американский боец смешанных единоборств Райан Бейдер 6 мая в Париже второй раз подерется с французом Чейком Конго, сообщает пресс-служба промоушена Bellator.

