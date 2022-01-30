Бейдер 6 мая проведет второй бой против Конго

Американский боец смешанных единоборств Райан Бейдер 6 мая в Париже второй раз подерется с французом Чейком Конго, сообщает пресс-служба промоушена Bellator.

.@RyanBader will face @Kongo4Real on May 6th for a heavyweight championship bout rematch! pic.twitter.com/Dzy6bPA1HH — BellatorMMA (@BellatorMMA) January 30, 2022

Первый поединок между спортсменами прошел в 2019 году и был признан несостоявшимся после того, как Бейдер случайно попал в глаз Конго.

Напомним, что сегодня Райан защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, победив единогласным решением судей россиянина Валентина Молдавского.