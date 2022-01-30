Глава Bellator объяснил, почему Емельяненко не получил Бейдера в качестве следующего соперника

Президент Bellator Скотт Кокер объяснил, почему Райан Бейдер получил Чейка Конго в соперники вместо Федора Емельяненко.

«Мы долго работали над организацией боя Бейдер-Конго, и он состоялся пару лет назад, но результат остался неясным из-за тычка в глаз. И я сказал: «Давай сделаем это снова».

Перед боем Бейдер-Молдавский Федор сказал мне, что очень хочет получить титульный бой, если Бейдер победит. Но я ответил, что Райан будет драться с Конго в Париже, а потом посмотрим, что будет», — цитирует Кокера punditarena.com.

Добавим, что за карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, а также один бой был признан несостоявшимся.