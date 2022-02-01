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Джейк Пол рассказал, за какую сумму он согласен выступать в смешанных единоборствах

Популярный блогер предпочитает боксерские бои.
01 февраля 2022 14:24
автор: Максим Скороходов

Блогер Джейк Пол опроверг информацию, что он получал предложение от промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

«Нурмагомедов сказал: «Мы предложили ему сделку». Это неправда. Мне не поступало никаких предложений. Я вообще не видел, чтобы Eagle FC проводили свои турниры. Не хочу хейтить то, чем они занимаются, однако чтобы я рискнул провести бой в смешанных единоборствах, они должны предложить мне больше, чем я зарабатываю в боксе. Чтобы начать диалог со мной, людям придётся заплатить $25—35 млн», - приводит слова Пола RT, ссылаясь на YouTube-канал The MMA Hour.

Добавим, что Джейк дрался по правилом бокса с бывшим чемпионом Bellator Беном Аскреном и экс-обладателем пояса UFC Тайроном Вудли. Первого он победил техническим нокаутом, а со вторым выходил на ринг два раза, первый раз Пол одержал победу раздельным решением судей, а второй раз - досрочно.

источник: «RT на русском»
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