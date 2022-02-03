Петр Ян: Стерлинг будет плакать 9 апреля, он не сольется с боя

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян рассказал про предстоящий бой-реванш с Алджемейном Стерлингом за чемпионский пояс. Событие состоится 9 апреля.

«Настроение отличное, всё будет нормально, дай бог, победим. Подготовимся и выиграем, закроем эти вопросы. Стерлинг будет плакать 9 апреля. Я вешу сейчас 70 кг, 69,5 где-то.

Стерлинг не сольётся с боя, это неактуально, это не в его интересах. Это его единственный шанс подраться за пояс, за PPV. Так что он никуда не сольётся. Постараемся победить досрочно», — сказал Пётр Ян на эфире в «Инстаграме».

Напомним, что Петр Ян должен был встретиться со Стерлингом еще на турнире UFC 267, но американец снялся из-за проблем со здоровьем. Тогда статус боя изменили, а соперником стал Кори Сэндхаген – российский боец одержал уверенную победу и взял титул временного чемпиона организации.