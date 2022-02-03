Хабиб рассказал, кого он считает своим самым сложным соперником в карьере

Бывший чемпион мира в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого он считает своим самым тяжелым соперником в бойцовской карьере. Россиянин завершил выступления в 2020 году.

«Все были тяжёлыми, даже Конор, потому что он привнёс игры разума. Бывает, что такие игры изнуряют больше, чем физическая нагрузка. К примеру последний бой был очень тяжёлым для меня после того, что случилось с моим отцом во время моих сборов. Драться без него было сложно.

Конечно, когда люди смотрят мои бои, в которых я доминирую над своими противниками, им кажется, что мне такие схватки давались легко. Но большинство из них были непростыми», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.

Последний бой Хабиба прошел в октябре 2020 года против американца Джастина Гэтжи. Россиянин победил своего оппонента удушающим приемом во втором раунде. Сразу после окончания поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Его статистика в смешанных единоборствах: 29-0.