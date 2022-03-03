Глава UFC заявил, что следующим соперником Махачева станет Дариуш

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о том, с кем проведет свой следующий поединок российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев.

Отметим, что 26 февраля 30-летний спортсмен одержал победу над американцем Бобби Грином в первом раунде техническим нокаутом. Данный результат позволил россиянину подняться на третье место в рейтинге промоушена в легком весе.

– Поскольку Махачев отказался от боя с Дос Аньосом, мы собираемся вновь дать ему Дариуша, – цитирует Уайта RT, ссылаясь на Barstool Sports.

Напомним, что ранее поединок между Бенеилом Дариушем и Исламом Махачевым не состоялся по причине того, что американец сломал ногу.

В данный момент на счету россиянина 22 победы и одно поражение в карьере. У представителя США – 21 победа, один ничейный результат и четыре поражения.