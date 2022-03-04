Российский боец Умар Нурмагомедов не испытывает неприязни со стороны американцев

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что не испытывает в США неприязни со стороны местных жителей из-за своей национальности.

Напомним, что 6 марта россиянин должен подраться в Лас-Вегасе с американцем Брайаном Келлехером на UFC 272.

«Абсолютно никаких изменений – как было, так и живем, всё так же. Никакого давления не ощущаем. Не знаю, но никаких предпосылок к тому, что бой с Келлехером может отмениться, нет. Ислам (Махачев - прим. ред.) же подрался на прошлых выходных», - сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу USACHEV-TV.

Добавим, что Махачев 26 февраля победил техническим нокаутом другого представителя США Бобби Грина. Поединок прошел также в Лас-Вегасе в рамках UFC Fight Night 202.