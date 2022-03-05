Усман – о Чимаеве: Этот парень даже не дрался с бойцами из топ-10

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мнением по поводу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Отметим, что 9 апреля 27-летний спортсмен проведет поединок с бразильцем Гилбертом Бернсом в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США).

– Чимаев? Этот парень даже не дрался с бойцами из топ-10. Он никого из них не бил. Думаю, ему надо провести побольше боев, – сказал Усман на пресс-конференции.

Напомним, что Чимаев провел в своей карьере десять боев, не потерпев ни одного поражения.