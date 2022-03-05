Абдель-Азиз – Макгрегору: Махачев заставит тебя сдастся уже в первом раунде, у тебя нет шансов

Менеджер Али Абдель-Азиз выразил мнение, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не сможет одержать победу над Исламом Махачевым в очном поединке.

Ранее ирландец в соцсетях выступил с критикой в адрес российского спортсмена.

– Сегодня ты под кокаином. Ислам Махачев заставит тебя сдастся уже в первом раунде, у тебя нет шансов, – ответил Абдель-Азиз Макгрегору в Twitter.

Отметим, что 26 февраля 30-летний Махачев победил американцу Бобби Грина в первом раунде техническим нокаутом. Данный результат позволил россиянину подняться на третье место в рейтинге UFC в легком весе.