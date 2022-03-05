Шлеменко не примет участие в титульном поединке Eagle FC против Одилова

Титульный бой Eagle FC между россиянином Александром Шлеменко и представителем Таджикистана Фаридуном Одиловым не состоится.

Как сообщает пресс-служба промоушена, 37-летний спортсмен из-за травмы не успеет восстановиться к предстоящему поединку, запланированному на 1 апреля в Сочи. Отмечается, что в скором времени Eagle FC найдет Одилову нового соперника.

Напомним, что владельцем промоушена является экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Что касается Одилова, то боец является обладателем пояса Eagle FC в среднем дивизионе.