Ковингтон одолел Масвидаля на UFC 272 в главном бою основного карда

Кубок мира — наш, несмотря на санкции! Как Непряева увидела по ТВ гонку, которая принесла ей «Глобус»

Несмотря на отстранение российской лыжной команды от концовки Кубка мира-2021/22, женский «Большой хрустальный глобус» завоевала Наталья Непряева. Причем досрочно – после сегодняшнего марафона, прошедшего в Норвегии без ее участия. Этот трофей наши лыжницы не выигрывали с 2001 года.