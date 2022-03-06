Ковингтон одолел Масвидаля на UFC 272 в главном бою основного карда

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон одолел Хорхе Масвидаля в главном бою турнира UFC 272, который проходил в Лас-Вегасе (UFC).
Весь бой прошел с преимуществом Ковингтона. В итоге именно Колби единогласным решением судей отпраздновал победу.
Для Ковинтона эта победа стала 17-й в ММА, также на его счету 3 поражения. Для Масвидаля поражение стало 16-м. Благодаря сегодняшнему успеху Колби сможет претендовать на титульный бой с действующим чемпионом промоушена, американским бойцом Камару Усманом.
источник: «Советский спорт»