Хабиб Нурмагомедов вошел в Зал славы UFC первым в 2022 году

Бывший чемпион мира в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы UFC.

Об этом сообщает в Instagram UFC.

«Орел» вошел в Зал славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он стал первым бойцом, включенным в Зал славы UFC в 2022 году.

Напомним,что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.