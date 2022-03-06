Ковингтон бросил вызов Порье после окончания победного боя с Масвидалем

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон после окончания победного боя с Хорхе Масвидалем бросил вызов бывшему временному чемпиону промоушена Дастину Порье.

«Я только что позаботился об этом уличном мусоре Майами, теперь пришло время позаботиться о болотном мусоре Луизианы. Где же ты, Дастин Порье? Назови место, мальчик. До скорого. Ты следующий», — сказал Ковингтон после боя с Масвидалем.

Для Ковинтона эта победа стала 17-й в ММА, также на его счету 3 поражения. Для Масвидаля поражение стало 16-м. Благодаря сегодняшнему успеху Колби сможет претендовать на титульный бой с действующим чемпионом промоушена, американским бойцом Камару Усманом.