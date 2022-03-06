Дана Уайт: Пытались вывезти Волкова в Лондон заранее, но он отказался

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что организация пока не планирует искать замену россиянину Александру Волкову на турнир в Лондон.

Соперником спортсмена будет Том Аспиналл. Волкову могут не разрешить въезд в Великобританию.

«Будем надеяться, что замена не понадобится. Но мы будем готовы. Следим за тем, как станет развиваются события. Мы уже пытались вывезти Волкова в Лондон заранее, но он отказался», — цитирует Уайта MMAJunkie.

Напомним, что на турнире UFC 267 Волков победил представителя Польши Марчина Тыбуру единогласным решением судей.