«Бро, ты проиграл». Стерлинг вновь обратился к Петру Яну перед реваншем

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг вновь обратился к россиянину Петру Яну перед их вторым боем, который состоится 9 апреля на турнире UFC.

Российский боец опубликовал в своём твиттере афишу с их турнира, на что американец написал:

«Бро, ты проиграл», добавив смеющийся эмодзи.

Напомним, что Петр Ян должен был встретиться со Стерлингом еще на турнире UFC 267, но американец снялся из-за проблем со здоровьем. Тогда статус боя изменили, а соперником стал Кори Сэндхаген – российский боец одержал уверенную победу и взял титул временного чемпиона организации.