Стерлинг – Яну: Ты от меня не убежишь

Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг выразил уверенность в своей победе над россиянином Петром Яном в рамках очного поединка, который пройдет 9 апреля на турнире UFC 273.

Отметим, что первый бой между спортсменами завершился победой представителя США после того, как Ян нанес запрещенный удар коленом в голову своего соперника.

– Год назад я позволил этой лживой крысе найти легкий выход после того, как я доминировал на протяжении четырех раундов. Мне удалось снять с него бумажный пояс. Вскоре я дам реванш, которого он не заслужил, и снова одержу над ним победу. 9 апреля ты от меня не убежишь, – написал Стерлинг на своей странице в Instagram.

Напомним, что Ян должен был встретиться со Стерлингом еще на турнире UFC 267, но американец снялся из-за проблем со здоровьем. Тогда статус боя изменили, а соперником россиянина стал Кори Сэндхаген – 29-летний спортсмен одержал уверенную победу и взял титул временного чемпиона промоушена в легчайшем дивизионе.