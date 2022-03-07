Джейк Пол считает, что Макгрегору следует организовать бой с Масвидалем

Американский блогер и боец Джейк Пол заявил, что ирландцу Конору Макгрегору следовало бы организовать поединок с Хорхе Масвидалем, а не с Нейтаном Диасом.

«Мы знаем, что Конор не сможет победить Диаса. Правильным решением было бы организовать бой между Конором и Масвидалем. Шансы на победу 50 на 50. Бой кончится нокаутом, потому что оба умеют доносить до соперника мощный удар и у обоих слабые подбородки», - написал спортсмен в своем твиттере.

Напомним, Макгрегор и Диас уже дважды дрались между собой, записав себе в актив по одной победе.