Колби Ковингтон - после победы над Масвидалем: Теперь я - король Майами

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон высказался после победы над своим соотечественником Хорхе Масвидалем на турнире UFC.

«Теперь я король Майами. Хорхе должен покинуть город, потому что он недостаточно велик для нас двоих. Я готов драться с двумя такими бойцами, как Масвидаль, за одну ночь. В нашем поединке определился король Майами», — цитирует Ковингтона MMAJunkie.

Для Ковинтона эта победа стала 17-й в ММА, также на его счету 3 поражения. Для Масвидаля поражение стало 16-м. Благодаря сегодняшнему успеху Колби сможет претендовать на титульный бой с действующим чемпионом промоушена, американским бойцом Камару Усманом.