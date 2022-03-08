Дос Аньос заявил о желании подраться с Макгрегором

Бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос заявил о своей готовности провести поединок с Конором Макгрегором.

Отметим, что 5 марта 37-летний спортсмен одержал победу над своим соотечественником Ренато Мойкано в рамках турнира UFC 272.

– Я слышал о том, что Макгрегор планируется вернуться летом. Конор стал бы хорошим вариантом для меня. Чемпионский бой в легком весе уже запланирован. Посмотрим. Безусловно, мой бой с Макгрегором будет в большей степени денежным, поскольку у нас обоих есть определенная история, – сказал дос Аньос на пресс-конференции.

Напомним, что в своей карьере бразилец принял участие в 44 поединках, одержал 31 победу и потерпел 13 поражений. Что касается Макгрегора, то на счету 33-летнего ирландца 22 победы и шесть поражений.