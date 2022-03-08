Ислам Махачев: Макгрегор весь день пьян – он больше никогда не станет чемпионом UFC

Российский боец ММА Ислам Махачев поделился мнением по поводу Конора Макгрегора.

Напомним, что ранее ирландский спортсмен заявил о готовности вновь стать чемпионом UFC в легком весе. При этом Макгрегор неоднократно вызывал на поединок действующего обладателя титула, а именно представителя Бразилии Чарльза Оливейру.

– Все эти слухи нужны только для того, чтобы дать фанатам что-то интересное. Макгрегор весь день пьян – ему будет трудно сделать вес. Многие бойцы одержат над ним победу. Он хочет драться с Нейтом Диасом или против каких-нибудь стариков только для того, чтобы заработать деньги. Макгрегор больше никогда не станет чемпионом, – приводит слова Махачева ESPN.

Добавим, что в данный момент 30-летний Махачев занимает третье место в рейтинге UFC в легком весе. В своей карьере он принял участие в 23 поединках, одержав 22 победы и потерпев одно поражение. У 33-летнего Макгрегора 22 победы и шесть поражений.