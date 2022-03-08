«Я вернулся и становлюсь только лучше». Макгрегор - о восстановлении после травмы

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что он продолжает восстановление после полученной травмы в третьем поединке с Дастином Порье, который прошел в июле 2021 года.

«Третий день бокса без проблем! Вскоре эта травма станет далеким воспоминанием в моем путешествии по боевым искусствам. Ни у кого нет дороги без ухабов, но победа – это позитивный настрой, целеустремленность и трудолюбие. Я вернулся и становлюсь только лучше», — написал Конор в Instagram.

Добавим, что в своей карьере Макгрегор принял участие в 28 поединках, одержал 22 победы (19 нокаутом) и потерпел шесть поражений.