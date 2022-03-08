Дос Аньос заявил, что Махачев не хотел с ним драться меньше чем за миллион долларов

Бразильский боец смешанных единоборств в легкой весовой категории Рафаэль дос Аньос рассказал подробности срыва своего поединка с россиянином Исламом Махачевым в рамках UFC 272.

«Ислам не принял бой. Я сказал, что буду драться в весовой категории 165 фунтов, он мог бы согласится, но потребовал категорию в 170. Я сказал, что без проблем сделаю 170, я даже показал свой вес после тренировки в 171. На следующее утро они сказали, что боя не будет. Я думаю, что, все это было блефом. Они думали, что я откажусь драться в категории 170 фунтов. Я слышал, что он просил миллион долларов или что-то вроде того за бой со мной. Вот что я знаю», - цитирует дос Аньоса BJ Penn, ссылаясь на The MMA Hour.

В итоге Рафаэль на UFC 272 дрался со своим соотечественником Ренато Мойкано, которого победил единогласным решением судей.