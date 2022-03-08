Махачев заявил, что не он срывал бой с дос Аньосом

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заявил, что его бой с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на UFC 272 не состоялся по инициативе промоушена.

«Я хотел помочь UFC, фанатам, всем тем, кто платит за шоу. Я лишь попросил одно небольшое условие, но в UFC сказали «нет», и все». Но в любом случае, знаете, дос Аньос не мой уровень бойца. Что он может мне дать?. Если я его одолею, люди будут говорить, что это старик, он не из первой пятерки рейтинга, и все. Теперь Дана говорит, что я должен сразиться с Дариушем. Без проблем, но кто должен тогда драться за титул?» - приводит Махачева MMA Junkie, ссылаясь на ESPN.

Напомним, что дос Аньос заявлял, что Махачев изначально не хотел драться с ним, поэтому просил бразильца перейти в другую весовую категорию, а также миллион долларов от промоушена за бой.