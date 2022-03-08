Майкл Биспинг: У Конора есть шанс вернуться, победить Оливейру и стать чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился мнением относительно возвращения в октагон Конора Макгрегора, который продолжает восстановление после травмы, полученной в третьем бою с Дастином Порье.

«Если взять топ-5 бойцов, которых может побить Конор, то я назову Чарльза Оливейру. Конор может нанести быстрый удар.

Я просто думаю, что у Конора есть шанс вернуться, победить Оливейру и стать чемпионом. У него все еще есть левая рука. У него есть скорость и сила», — сказал Биспинг The Joe Rogan Experience.

Добавим, что в своей карьере Макгрегор принял участие в 28 поединках, одержал 22 победы (19 нокаутом) и потерпел шесть поражений.