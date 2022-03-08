Махачев заявил, что он может победить Ковингтона и Масвидаля обоих за один вечер

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заявил, что он готов побить Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля обоих за один вечер.

«Я смотрел бой Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона. Честно говоря, я думаю, что смогу победить их обоих за один вечер. Меня не впечатлил этот бой. Колби умеет только драться, и я легко с ним справлюсь в этом. Его ударная техника совсем не впечатляет. В этом плане он медленный.

Я намерен подняться в весе, мне нужно два пояса», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале ESPN.

Добавим, что в данный момент 30-летний Махачев занимает третье место в рейтинге UFC в легком весе. В своей карьере он принял участие в 23 поединках, одержав 22 победы и потерпев одно поражение.