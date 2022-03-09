Мораес уверен, что Ян будет диктовать свои условия во втором бою со Стерлингом

Марлон Мораес, спарринг-партнер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна, сделал прогноз на результат боя-реванша россиянина с американцем Алджамайном Стерлингом.

Напомним, что в первом поединке между спортсменами Ян был дисквалифицирован за использование запрещенного приема и потерял чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

«У Петра свой стиль ведения боя. Он будет постепенно наращивать темп, разбирать Стерлинга на кусочки и диктовать ход боя. Я верю, что в этот раз Петр удосрочит его», - приводит слова Мораеса «Спорт-Экспресс».

Добавим, что бой Ян-Стрерлинг-2 пройдет на UFC 273 в американском Джексонвилле, штат Флорида.