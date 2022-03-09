«В борьбе он мне не ровня». Махачев высказался о возможном бою с Оливейрой

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев считает, что действующий обладатель пояса UFC в легком весе Чарльз Оливейра не способен с ним конкурировать в борьбе.

«Не знаю, насколько опасен для меня Оливейра. У него хорошая ударка, он улучшил муай-тай, но в борьбе он мне не ровня, потому что в зале я соперничаю со многими грэпплерами и борцами.

Я видел много боёв Оливейры. Его грэпплинг для меня не опасен», — сказал Махачев на YouTube-канале ESPN MMA.

Добавим, что в данный момент 30-летний Махачев занимает третье место в рейтинге UFC в легком весе. В своей карьере он принял участие в 23 поединках, одержав 22 победы и потерпев одно поражение.