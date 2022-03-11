«Не поддался моде на русофобию». Тактаров - о решении Уайта включить Нурмагомедова в Зал славы UFC

Бывший боец ММА Олег Тактаров отреагировал на включение экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в Зал славы организации.

«Я аплодирую стоя президенту UFC Дане Уайту, который остался верен своей профессии и не сдвинулся вправо или влево от возможного давления и не поддался моде на русофобию», - приводит слова Тактарова «РБК Спорт».

Напомним,что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.