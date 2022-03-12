Ли победил Санчеса в главном бою турнира промоушена Нурмагомедова Eagle FC 46

Американский боец смешанного стиля Кевин Ли оказался сильнее своего соотечественника Диего Санчеса в главном бою турнира лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 46 в Майами.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Ли единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Таким образом, на счету 29-летнего Ли 19 побед и семь поражений за карьеру в ММА. В свою очередь, у 40-летнего Санчеса 30 побед и 14 поражений.

Напомним,что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.