Чендлер заявил, что Махачев пока не заслуживает титульного боя

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, который выступает в легком дивизионе, считает, что Ислам Махачев пока не заслуживает поединка за титульный бой.

«У нас с ним был общий оппонент – Дэн Хукер, он, как и я, победил его в первом раунде. Это была его первая действительно значимая заявка на титульный бой в будущем. При этом, отмечу, что победа над Бобби Грином не может гарантировать титульного боя. Победная серия Махачева состоит из всех, кто не входит в топ-10, кроме Дэна Хукера. Так что я думаю, что ему ещё предстоит выступить против Бенеила Дариуша. Это отличное противостояние, их сильные стороны очень хорошо дополняют друг друга, они оба борцы», - приводит слова Чендлера BJ Penn.

Добавим, что в данный момент 30-летний Махачев занимает третье место в рейтинге UFC в легком весе. В своей карьере он принял участие в 23 поединках, одержав 22 победы и потерпев одно поражение.