Алджэмейн Стерлинг: Я не могу дождаться, когда устрою еще одно великолепное представление

Действующий обладатель пояса UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал о ходе подготовки к бою-реваншу с россиянином Петром Яной. Поединок состоится 9 апреля.

«Я горжусь тем, как далеко я продвинулся после операции на шее. Был момент, когда я думал, что нервы уже никогда не восстановятся и я никогда не вернусь в прежнюю форму.

Короче говоря, я не могу дождаться еще одного отличного выступления для фанатов. 9 апреля будет лучший бой!». Об этом Стерлинг написал в своем Instagram.

Напомним, что Петр Ян должен был встретиться со Стерлингом еще на турнире UFC 267, но американец снялся из-за проблем со здоровьем. Тогда статус боя изменили, а соперником стал Кори Сэндхаген – российский боец одержал уверенную победу и взял титул временного чемпиона организации.