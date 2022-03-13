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Анкалаев одержал победу над Сантосом в главном бою турнира UFC Vegas 50

Россиянин выиграл свой 17-й поединок в карьере.
13 марта 2022 08:28
автор: Владислав Корегин

Российский боец ММА Магомед Анкалаев провел поединок с представителем Бразилии Тиаго Сантосом в рамках турнира UFC Vegas 50, который прошел в ночь на 13 марта в Лас-Вегасе.

Отметим, что очный бой спортсменов стал главным событием соревнований. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Добавим, что в своей карьере Анкалаев потерпел лишь одно поражение в 18 проведенных боях. Остальные поединки завершились победой 29-летнего спортсмена. На счету 28-летнего Сантоса 22 победы и 10 поражений.

источник: «Советский спорт»
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