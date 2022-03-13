Магомед Анкалаев: Я заслужил титульный поединок в UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев поделился эмоциями после победы над представителем Бразилии Тиаго Сантосом на турнире UFC Vegas 50.

Отметим, что по итогам поединка, который продлился все пять раундов, судьи единогласно признали 29-летнего спортсмена победителем боя.

– Я хотел драться все пять раундов, чтобы оценить свои силы. Я ожидал от моего соперника больше агрессии и борьбы, однако этого не произошло – он был очень аккуратен. Я заслужил принять участие в титульном поединке. Конечно, все зависит от UFC, но я считаю, что я достоин побороться за пояс, – цитирует Анкалаева MMA Fighting.

Добавим, что в данный момент Анкалаев занимает шестое место в рейтинге UFC в полутяжелом весе. Чемпионом промоушена является бразилец Гловер Тейшейра.