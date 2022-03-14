Харитонов заявил о готовности провести бой-реванш с Александром Емельяненко

Российский боец ММА Сергей Харитонов выразил желание провести бой с Александром Емельяненко.

Отметим, что в сентябре 2006 года в Сайтаме (Япония) между спортсменами уже был организован поединок. Тогда победу одержал Емельяненко техническим нокаутом.

– Бой против Емельяненко? С алкашом – можно, да. Это может быть своеобразный реванш. Самые идеальные правила для боя – выйти в клетку без рефери, чтобы мы бились на голых кулаках. Да, были правила – не бить в пах, не тыкать в глаза, но чтобы не было рядом рефери и нам дали хотя минут 20 боя без остановки, – цитирует Харитонова «Матч ТВ».

Напомним, что в своей карьере 41-летний Харитонов провел 41 поединок, одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Два боя с его участием остались без результата.

Что касается Емельяненко, на счету 40-летнего россиянина 28 побед, один ничейный результат и девять поражений.