Бернс - о бое с Чимаевым: Я прикончу его во втором или третьем раунде

Бразильский боец Гилберт Бернс сделал самоуверенный прогноз на предстоящий бой в рамках UFC 273 c Хамзатом Чимаевым.

«Он очень хорош, но я не думаю, что у него еще были соперники моего калибра. Идеальный сценарий — я выхожу и нокаутирую этого парня. Я не верю, что этот бой продлится до конца. Я не знаю, будет ли это болевой прием или нокаут, но я прикончу его во втором или третьем раунде», — сказал Бернс в интервью TMZ.

Напомним, что Чимаев провел в своей карьере десять боев, не потерпев ни одного поражения. На счету Бернса 24 профессиональных поединка, 20 побед (6 нокаутом) и четыре проигрыша.