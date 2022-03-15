Анкалаев поднялся на четвертое место в рейтинге UFC

Официальный сайт UFC опубликовал обновленный рейтинг бойцов промоушена в полутяжелой весовой категории.

По информации источника, россиянин Магомед Анкалаев переместился с шестого на четвертое место рейтинга, опередив бразильца Тиаго Сантоса и представителя США Энтони Смита.

Отметим, что это произошло после того, как российский спортсмен одержал победу над Сантосом единогласным решением судей на турнире UFC Vegas 50, который прошел в ночь на 13 марта.

В данный момент обладателем пояса в полутяжелом весе является бразилец Гловер Тейшейра. Выше Анкалаева в рейтинге располагаются лишь австралиец Александр Ракич, чех Иржи Прохазка и поляк Ян Блахович.