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Уайт рассказал, что Макгрегор может вернуться в UFC осенью

Последний свой бой ирландец провел в июле прошлого года против Дастина Порье.
16 марта 2022 13:37

Как сообщил глава UFC Дана Уайт, ирландский боец Конор Макгрегор может вернуться в смешанные единоборства осенью.

«Мы рассматриваем начало осени, если все пойдет по плану. Если восстановление его ноги пройдет правильно, он будет допущен к тренировкам. Тогда бой пройдет осенью», - приводит слова Уайта «РИА Новости» со ссылкой на Sun Sport.

В начале марта Макгрегор сообщил, что он продолжает восстановление после полученной травмы в третьем поединке с Дастином Порье, который прошел в июле 2021 года.

Добавим, что в своей карьере Макгрегор принял участие в 28 поединках, одержал 22 победы (19 нокаутом) и потерпел шесть поражений.

источник: «РИА Новости»
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