Уайт рассказал, что Макгрегор может вернуться в UFC осенью

Как сообщил глава UFC Дана Уайт, ирландский боец Конор Макгрегор может вернуться в смешанные единоборства осенью.

«Мы рассматриваем начало осени, если все пойдет по плану. Если восстановление его ноги пройдет правильно, он будет допущен к тренировкам. Тогда бой пройдет осенью», - приводит слова Уайта «РИА Новости» со ссылкой на Sun Sport.

В начале марта Макгрегор сообщил, что он продолжает восстановление после полученной травмы в третьем поединке с Дастином Порье, который прошел в июле 2021 года.

Добавим, что в своей карьере Макгрегор принял участие в 28 поединках, одержал 22 победы (19 нокаутом) и потерпел шесть поражений.