ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Павлович к своему неудовольствию подерется с Абдурахимовым на UFC Fight Night в Лондоне

У Сергея не было вариантов.
16 марта 2022 20:38
автор: Максим Скороходов

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович 19 марта в Лондоне на UFC Fight Night 204 подерется со своим соотечественником Шамилем Абдурахимовым.

По словам Павловича, он бы предпочел другого соперника.

«Я не в восторге, потому что хорошо знаю Шамиля. Как я понимаю, у нас вариантов не было. Нужно было драться, потому что мне ещё два или три года назад предлагали бой. Отказывались, потому что знаем, тренировались. Но сейчас настал такой момент, нет вариантов. Это спорт, подеремся», - цитирует Павловича «Чемпионат».

Последний бой Павлович провел в октябре 2019 года, когда техническим нокаутом победил Мориса Грина из США. На счету россиянина 14 побед и одно поражение.

У Абдурахимова 20 выигранных боев при шести неудачах, в сентябре он был нокаутирован американцем Крисом Дакасом.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Павлович к своему неудовольствию подерется с Абдурахимовым на UFC Fight Night в Лондоне
У Сергея не было вариантов.
16.03.2022 20:38
ММА
автор: Максим Скороходов
Уайт рассказал, что Макгрегор может вернуться в UFC осенью
Последний свой бой ирландец провел в июле прошлого года против Дастина Порье.
16.03.2022 13:37
ММА
Анкалаев поднялся на четвертое место в рейтинге UFC
Ранее россиянин располагался на шестой строчке полутяжелого дивизиона.
15.03.2022 10:58
ММА
автор: Владислав Корегин
Бернс - о бое с Чимаевым: Я прикончу его во втором или третьем раунде
Бой между спортсменами состоится 10 апреля.
15.03.2022 09:34
ММА
автор: Александр Бойченко
Харитонов заявил о готовности провести бой-реванш с Александром Емельяненко
Осенью 2006 года Харитонов уступил Емельяненко-младшему техническим нокаутом.
14.03.2022 18:30
ММА
автор: Владислав Корегин
Американец Ли считает себя лучшим бойцом в легком весе
По его мнению, Хабиб Нурмагомедов согласен с данным высказыванием.
13.03.2022 16:51
ММА
автор: Максим Скороходов
Магомед Анкалаев: Я заслужил титульный поединок в UFC
Россиянин выступает в полутяжелом дивизионе.
13.03.2022 14:29
ММА
автор: Владислав Корегин
Bellator перенес из Москвы прощальный бой Федора Емельяненко
Планировалось, что последний раз звезда смешанных единоборств выйдет на ринг на Красной площади.
13.03.2022 12:00
ММА
автор: Максим Скороходов
Анкалаев одержал победу над Сантосом в главном бою турнира UFC Vegas 50
Россиянин выиграл свой 17-й поединок в карьере.
13.03.2022 08:28
ММА
автор: Владислав Корегин
Авсагарова победила Батару из США единогласным решением судей на турнире Bellator 276
Соревнования проходят в Сент-Луисе.
13.03.2022 08:14
ММА
автор: Владислав Корегин
Удар под дых… Легионеры бросили «Динамо» перед серией с ЦСКА
Состав бело-голубых покинули канадец Эрик О'Делл и швед Андре Петерссон, что заметно снижает шансы команды Алексея Кудашова в противостоянии второго раунда Кубка Гагарина-2022.
Медведева вернулась, Загитова создала секретную группировку! Как ученицы Тутберидзе готовятся к КПК-2022
25 - 27 марта в Саранске пройдет Кубок Первого канала, который должен заменить для наших звезд фигурного катания чемпионат мира в Монпелье, куда их не допустили. Тренерский штаб Этери Тутберидзе готовится к предстоящему старту самым ответственным образом.
Польский «бык» ждет украинского «зенитчика» в Афинах? Куда разъехались 29 легионеров РПЛ
Только восемь иностранных футболистов среди покинувших Российскую Премьер-Лигу на фоне украинских событий уже нашли себе новые команды.
Ротенберг легко уберет «Спартак», «Динамо» не хватит сил на ЦСКА. Западный расклад
17 и 18 марта стартуют четвертьфинальные серии Кубка Гагарина на Западе.
«Авангард» не выстоит перед атакой «Магнитки», «Салават» без финнов уступит «Трактору». Восточный расклад
17 и 18 марта стартуют четвертьфинальные серии Кубка Гагарина на Востоке.
«Продолжай забивать дальше!» — сказал Яромир. Как Овечкин стал самым метким европейцем в истории НХЛ
Александр Овечкин забил 767-й гол в чемпионатах НХЛ и стал третьим в истории снайпером лиги после Уэйна Гретцки и Горди Хоу.
В «Формуле-1» наступает новая эра — и дело не в отстранении России и русских. Расклад на чемпионат-2022
18 марта в Бахрейне стартует первый в сезоне Гран-при королевских гонок класса «Формула-1». «Плеймейкер» оценивает шансы команд и пилотов.
Роналду решил не отставать от Месси. Как «Атлетико» выбил «МЮ» из Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду в составе на своем поле уступил «Атлетико» (0:1) и вылетел из самого престижного еврокубка.
Предательство, обида или паскудство? Как воспринимать новый отказ Дзюбы от сборной
Сбор национальной команды в 20-х числах марта под руководством Валерия Карпина пройдет без нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Дзюба продолжает искать отмазки, чтобы не играть у Карпина». Масалитин — о составе сборной России
Чемпион СССР 1991 года Валерий Масалитин прокомментировал «Плеймейкеру» заявку, которую обнародовал Валерий Карпин для проведения тренировочного сбора.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика