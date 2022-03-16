Павлович к своему неудовольствию подерется с Абдурахимовым на UFC Fight Night в Лондоне

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович 19 марта в Лондоне на UFC Fight Night 204 подерется со своим соотечественником Шамилем Абдурахимовым.

По словам Павловича, он бы предпочел другого соперника.

«Я не в восторге, потому что хорошо знаю Шамиля. Как я понимаю, у нас вариантов не было. Нужно было драться, потому что мне ещё два или три года назад предлагали бой. Отказывались, потому что знаем, тренировались. Но сейчас настал такой момент, нет вариантов. Это спорт, подеремся», - цитирует Павловича «Чемпионат».

Последний бой Павлович провел в октябре 2019 года, когда техническим нокаутом победил Мориса Грина из США. На счету россиянина 14 побед и одно поражение.

У Абдурахимова 20 выигранных боев при шести неудачах, в сентябре он был нокаутирован американцем Крисом Дакасом.