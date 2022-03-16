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Шлеменко сказал, что Харитонов изобьет Александра Емельяненко в возможном реванше

Ранее Сергей изъявил желание провести поединок на голых кулаках.
16 марта 2022 22:17
автор: Максим Скороходов

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, почему маловероятен повторный бой между Сергеем Харитоновым и Александром Емельяненко.

«Просто посмотрите, как и с кем Саша дерётся в последнее время. Харитонов всё-таки встречается с достойными соперниками и при этом тяжеловесами. А Александр в своём весе по правилам ММА не дрался уже несколько лет. Либо он выбирал уступающих в антропометрических данных, как Исмаилов, либо фриков из поп-ММА. Даже с Монсоном ему пришлось нелегко. А Харитонов далеко не Монсон. Поэтому мне не очень бы хотелось смотреть, как Емельяненко будут избивать», - приводит слова Шлеменко RT.

В 2016 году Емельяненко победил Харитонова техническим нокаутом на турнире Pride FC.

Сергей 28 января на турнире Eagle FC 44 одержал досрочную победу над Тайроном Спонгом из Суринама.

Последний профессиональный поединок с участием Александра прошел в ноябре 2021 года, когда он на AMC Fight Nights 106 был задушен бразильцем Марсио Сантосом.

источник: «RT на русском»
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