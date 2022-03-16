Президент М-1 Global рассказал, зачем Харитонов вызвал Александра Емельяненко на бой

Президент М-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал, зачем российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов изъявил желание провести реванш с Александром Емельяненко.

«У него свободный контракт с Bellator, а потому он имеет возможность драться в других промоушенах. Это не UFC с жёсткими ограничениями. Сергей просто зарабатывает деньги. Поэтому, если ему предложат подраться с Емельяненко за хороший гонорар, он согласится. Не вижу в этом ничего предосудительного. Он спортсмен, а бои — хлеб Харитонова», - приводит слова Финкельштейна RT.

В 2016 году Емельяненко победил Харитонова техническим нокаутом на турнире Pride FC.

Сергей 28 января в рамках Eagle FC 44 одержал досрочную победу над Тайроном Спонгом из Суринама.

Последний профессиональный поединок с участием Александра прошел в ноябре 2021 года, когда он на AMC Fight Nights 106 был задушен бразильцем Марсио Сантосом.