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Президент M-1 Global заявил, что Харитонов будет фаворитом в возможном реванше с Емельяненко

В 2016 году сильнее был Александр.
17 марта 2022 10:40
автор: Максим Скороходов

Президент М-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал, при каких обстоятельствах возможно проведение второго поединка между российскими бойцами смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и Александром Емельяненко.

Добавим, что Харитонов вызвал Емельяненко на бой на голых кулаках.

«Не исключаю, что они всё-таки встретятся. Тут всё зависит от того, сколько бойцам заплатят. К сожалению, Саша из-за всех своих поступков утратил боевую силу. Конечно, фаворитом выглядит Харитонов, однако они оба — ребята крепкие. Многое будет зависеть от того, в какой форме Александр подойдёт к поединку. Всё же по последним его боям мы убедились: мощи недостаточно. И Емельяненко окончательно подался в поп-ММА. Даже встреча с Монсоном показала, что он многое растерял», - приводит слова Финкельштейна RT.

В 2016 году Емельяненко победил Харитонова техническим нокаутом на турнире Pride FC.

Сергей 28 января в рамках Eagle FC 44 одержал досрочную победу над Тайроном Спонгом из Суринама.

Последний профессиональный поединок с участием Александра прошел в ноябре 2021 года, когда он на AMC Fight Nights 106 был задушен бразильцем Марсио Сантосом.

источник: «RT на русском»
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