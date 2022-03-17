Пираты угрожали застрелить президента UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал про то, как его организация борется с пиратством, за что он получал серьезные угрозы.

«Мы поймали много людей и привлекли их к ответственности за это. Это совсем другая игра. Парень звонит мне, плачет, умоляет меня не наказывать за пиратство. Они делали это в барах. Бары обкрадывали нас.

Однажды парень, которому по-видимому пришлось закрыть свой бар встретил меня на программе Looking For Fight и угрожал застрелить, если я выйду на улицу», - приводит слова Уайта Blody Elbow, ссылаясь на YouTube-канал Impaulsive.

Напомним, что 19 марта в Лондоне пройдет UFC Fight Night 204, который возглавит поединок россиянина Александра Волкова и англичанина Тома Аспинала.